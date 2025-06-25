Yalova'da Alkollü Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçakla Öldürüldü

Yalova'da Alkollü Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçakla Öldürüldü
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan 62 yaşındaki Bahattin Arman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Bahattin Arman (62) ve Cemil Er (40) bir kadın arkadaşlarıyla birlikte Taşliman Mahallesi Muhtar Ahmet Sugün Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonun alt kısmında atıl şekilde bulunan dükkana girdi. Burada alkol aldıkları öğrenilen Arman ve Er, tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Cemil Er, Bahattin Arman'ı boğazından bıçakladı. Arman olay yerinde yaşamını yitirdi. Cemil Er ise olay sonrası bölgeden koşarak kaçtı.

Olay yerine gelen polis Arman'ın öldüğünü tespit ederken kaçan şüpheli Cemil Er'i yakalayarak gözaltına aldı.

Bölgede olay yeri incelme ekiplerinin çalışmasının ardından Arman'ın cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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