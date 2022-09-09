Yalova haberi | Yalova'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Yalova habere göre Yalova'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı Yalova-İzmit kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yalova'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı YALOVA - Yalova-İzmit kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolu, Kocaeli istikametinde seyreden 16 VY 567, 06 AL 122 ve 34 FDK 421 plakalı otomobiller Elmalık Yolu sapağı mevkiinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan bazıları yolu bölen beton bloklara vurdu. Kazada hafif şekilde yaralanan 4 kişi 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten verildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan Elmalık Kocaeli Yalova 3. Sayfa Haberler

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