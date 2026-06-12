Wellington Havalimanı'nda yangın

Yeni Zelanda'da bulunan Wellington Havalimanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yeni Zelanda'da bulunan Wellington Havalimanı'nda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yetkililer, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının fark edilmesinin ardından havalimanının ana terminalinde bulunan yolcuları tahliye etti. Herhangi bir yaralanmanın olmadığını kaydedilirken havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Wellington'a gelen uçuşlar geçici olarak başka yönlere yönlendirildi ve yolcuların belirli uçuşlar hakkında bilgi almak için havayollarıyla iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor" denildi. - WELLINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı