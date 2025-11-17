Vietnam'da Heyelan Faciası: 6 Ölü 19 Yaralı

Vietnam'da bir yolcu otobüsünün heyelana kapılması sonucu araçtaki 6 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.

Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışlar ülkede toprak kaymasına neden oldu. Dün akşam saatlerinde ülkenin orta kesiminde bir otobüs heyelana kapıldı. Yetkililer, 32 kişinin bulunduğu otobüsteki 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yetkililer, otobüste mahsur kalan iki yolcuyu arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. - HANOİ