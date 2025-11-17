Vietnam'da Heyelan Faciası: 6 Ölü 19 Yaralı
Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelan, bir yolcu otobüsünü etkisi altına aldı. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışlar ülkede toprak kaymasına neden oldu. Dün akşam saatlerinde ülkenin orta kesiminde bir otobüs heyelana kapıldı. Yetkililer, 32 kişinin bulunduğu otobüsteki 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yetkililer, otobüste mahsur kalan iki yolcuyu arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. - HANOİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa