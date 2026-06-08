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Samsun'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Vezirköprü ilçesine bağlı Kumral Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Çelik (24) idaresindeki 36 KE 994 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 35-40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktör sürücüsü Mustafa Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Şaban Öztürk (19) ise, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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