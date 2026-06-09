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17 yaşındaki liseli, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

17 yaşındaki liseli, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki lise öğrencisi Umut Güner hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki lise öğrencisi Umut Güner, hayatını kaybetti.

Kaza, Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi Üniversite Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Umut Güner(17), 41 BBS 965 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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