Vezirköprü'de Firari Şahıs Baza Yanında Yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 yıldır aranan A.T., evine düzenlenen operasyonla bazanın yanında saklanırken yakalandı. Hakkında dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlar bulunan A.T., gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından toplam 8 ayrı dosyadan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari durumda olan 44 yaşındaki A.T.'nin ilçede bir evde saklandığı tespit edildi. Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda firari şahıs, odada bazanın yanında gizlenmiş halde yakalandı. Bazanın yanındaki kadının jandarmanın sorusuna "Burada durmaz" diyerek saklamaya çalıştığı şahsın yakalanma anı ise anbean kameraya yansıdı.

Gözaltına alınan A.T., işlemlerinin ardından Vezirköprü Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
