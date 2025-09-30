Vezirköprü'de Firari Şahıs Baza Yanında Yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 yıldır firari olarak aranan şahıs, evine düzenlenen operasyonda bazanın yanında saklanırken yakalandı. O anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından toplam 8 ayrı dosyadan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari durumda olan 44 yaşındaki A.T.'nin ilçede bir evde saklandığı tespit edildi. Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda firari şahıs, odada bazanın yanında gizlenmiş halde yakalandı. Bazanın yanındaki kadının jandarmanın sorusuna "Burada durmaz" diyerek saklamaya çalıştığı şahsın yakalanma anı ise anbean kameraya yansıdı.

Gözaltına alınan A.T., işlemlerinin ardından Vezirköprü Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN