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Vezirköprü'de ev soyguncuları tutuklandı

Vezirköprü'de ev soyguncuları tutuklandı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir evden ziynet eşyası, nakit para ve ruhsatlı tabancaların çalındığı hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir evden ziynet eşyası, nakit para ve ruhsatlı tabancaların çalındığı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 18 Mayıs 2026 tarihinde Vezirköprü ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayı aydınlatıldı. Bir ikametten yaklaşık 35 bin TL değerinde ziynet eşyası, 4 bin TL nakit para ile 2 ruhsatlı tabancanın çalınması üzerine çalışma başlatan ekipler, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen G.Y. (31) ve B.Y. (20) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, hırsızlık suçundan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 650 bin TL değerinde ziynet eşyası ile 100 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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