Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro, hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla ABD'de başlatılan davanın ilk duruşmasında, "Ben masumum, suçlu değilim, dürüst biriyim, hala ülkemin başkanıyım" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa