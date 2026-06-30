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Venezuela'da 12 yaşındaki çocuk, 5 gün sonra enkazdan sağ kurtarıldı

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Venezuela'nın La Guaira bölgesinde 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Carlos, beşinci günün sonunda Ekvador ve Dominik Cumhuriyeti ekiplerinin ortak çalışmasıyla sağ kurtarıldı. Kurtarma ekipleri, umut ve inançla arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan La Guaira bölgesinde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Carlos, beşinci günün sonunda Ekvador ve Dominik Cumhuriyeti ekiplerinin ortak çalışmasıyla sağ kurtarıldı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açarken, enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. La Guaira bölgesinde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Carlos, beşinci günün sonunda Ekvador ve Dominik Cumhuriyeti ekiplerinin ortak çalışmasıyla sağ kurtarıldı. Bölge bulunan Ekvadorlu ekip Kito Büyükşehir Bölgesi İtfaiye Dairesi tarafından yapılan açıklamada, "Depremin üzerinden beş gün geçmesine rağmen yaşam belirtisi bulmak, çalışmalarımıza devam etmemiz için en büyük motivasyon kaynağıdır. Kurtarılan her bir kişi, ailesine yeniden umut kazandırır ve arama çalışmalarını sürdürmenin değerini bize bir kez daha gösterir. Venezuela'daki görevimiz devam ediyor. Başkalarının hala yanıt beklediği yerlerde yaşam bulma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bir ihtimal olduğu sürece aramaya devam edeceğiz" denildi.

"Tüm gücümüzle yeni bir hayat için çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

Quito İtfaiye Departmanı ve Ekvador Birinci İtfaiye Bölgesi Şefi Esteban Cardenas Varela ise "Yeni bir kurtarmaya tüm kalbimizi koyduk! Afetin ortasında geriye kalan tek şey, umut ve inançla yaşama tutunmaktır; tıpkı küçük Carlos'un ve bugün Dominikli ve Venezuelalı kurtarma ekipleriyle birlikte asla pes etmeyen ekibimizin yaptığı gibi. Hayat sevgisiyle hareket ederek hiç vazgeçmediler. Amansız bir mücadele, ısrar, kararlılık ve asla pes etmemek şu an aklımızdaki tek şey. Tüm gücümüzle yeni bir hayat için çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. - LA GUAİRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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