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Vatandaşın hortumla müdahalesi apartmanı yanmaktan kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Vatandaşın hortumla müdahalesi apartmanı yanmaktan kurtardıDENİZLİ Denizli'nin Çal ilçesinde alışveriş merkezinin eklentisinde biriktirilen atık kağıt ve kartonların tutuşmasıyla başlayan yangın, 3 katlı apartmana sıçradı.

Vatandaşın hortumla müdahalesi apartmanı yanmaktan kurtardı

DENİZLİ Denizli'nin Çal ilçesinde alışveriş merkezinin eklentisinde biriktirilen atık kağıt ve kartonların tutuşmasıyla başlayan yangın, 3 katlı apartmana sıçradı. İtfaiye gelinceye kadar yangına hortumlarla müdahale eden vatandaşlar, yangının büyümesinin önüne geçti.

Olay, Çal ilçesi merkezine bağlı Hüseyinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 3 katlı apartmanın zemin katında faaliyet gösteren zincir markete ait eklentide depolanan atık kağıt ve kartonlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tel örgüyle çevrili eklentiden yükselen alevler, apartmanın birinci katındaki dairenin balkon perdesini tutuşturdu.

Yangını fark eden ikamet sahibi ve diğer apartman sakinleri, musluklara taktıkları hortumlarla yangına müdahale etti. Vatandaşların hortumla yaptığı ilk müdahale sayesinde apartmanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü. Yangınınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Murat Kocabaş - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

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