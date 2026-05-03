Van'ın Gevaş ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis kara yolu Yuvaköy Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 M 5339 plakalı kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

