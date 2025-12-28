Haberler

Van'da 51 kilo skunk ele geçirildi


Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda 51 kilo 275 gram skunk maddesi ele geçirildi. Van Valiliği, güvenlik güçlerinin uyuşturucu madde ile mücadelesine devam ettiğini açıkladı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 51 kilo 275 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak Başkale ilçesi Öncüler Mahallesi'nde operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde; 51 kilo 275 gram skunk maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN




