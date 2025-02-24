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Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo 415 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo 415 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Van Emniyet Müdürlüğü, yürütülen çalışmalarda 7 kilo 415 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar soncunda 7 kilo 415 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 7 kilo 415 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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