Van'da trafik kazası: 3 yaralı
Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ve iki yolcu yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Atalan Mahallesi'nde T.A. yönetimindeki 07 CBH 523 plakalı Volkswagen marka otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Bölgeye ambulans, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa