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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
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Van'ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Van-Özalp kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YR 0248 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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