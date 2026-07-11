Van'ın Tuşba ilçesinde odunluk yangını

Van'ın Tuşba ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Adıgüzel Mahallesi'nde ikamet eden Ersin Kolcu isimli vatandaşa ait odunlukta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın ihbarını alan Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yan evlere sıçramadan yangın söndürüldü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı