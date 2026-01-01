Haberler

Başkale'de 10 kilo 978 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma operasyonu ile 10 kilo 978 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Van Valiliği güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla devam ettiğini açıkladı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 10 kilo 978 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca Öncüler Mahallesi Budak mezrası kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde 10 kilo 978 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
