Haberler

Van'da Karayollarına ait iş makinesi kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Van'da Karayollarına ait iş makinesi kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Çaldıran ilçesinde kar temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Yoğun tipiden dolayı Tendürek Geçidi ulaşıma kapatıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde yol açma çalışması yürüten Karayollarına ait iş makinesinin kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yalandı.

Edinilen bilgiye kaza, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerinde bulunan Soğuksu Mahallesi civarında meydana geldi. Tendürek Geçidi'nde yoğun kar yağışıyla birlikte kar temizleme yapan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 115. Erciş Şube Şefliği ekibinin aracı, yoğun tipiden dolayı refüje çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Şoförün cenazesi sıkıştığı yerden çıkartılırken, yaralının çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Yoğun tipiden dolayı Tendürek Geçidi ulaşıma kapatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı

Tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Pep Guardiola, İrade Ampute Futbol Takımı'nın onursal antrenörü ilan edildi

"Selamünaleyküm" diye başladığı konuşmanın karşılığını aldı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Sosyal medyadan kandırdıkları genç kıza tecavüz ettiler

Şehir ayakta! Sosyal medyadan kandırıp tecavüz ettiler