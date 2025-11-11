Van'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi yakalanırken, şahıslarla birlikte kemik parçaları, dedektör ile kazı malzemesi ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda Gürpınar ilçesi Yaramış Mahallesi Salik mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla Z.S. (57), Y.S. (41), F.E. (43), F.S. (28) ve M.B. (58) isimli şahıslar izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte; 2 adet dedektör, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet manivela, 1 adet halat, 1 adet şerit metre, 9 adet kemik parçası, 8 adet pişmiş toprak kap parçası ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - VAN