Van'da çatı yangını

Van'ın Gevaş ilçesindeki bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Uysal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çatıda hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Uysal Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarını alan Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatıda ise hasar oluştu. - VAN

