Van'da ahır çöktü: 56 küçükbaş hayvan telef oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 56 küçükbaş hayvan telef olurken, 1 inek de enkazın altından yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sevindik Mahallesi'nde ikamet eden Ferman Uslukaya'ya ait ahır çöktü. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan 27 koyun, 2 koç, 26 kuzu ve 1 keçi telef olurken, 1 inek yaralı olarak çıkarıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı