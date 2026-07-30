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Vali Toraman, Biga’daki yangını yerinde inceledi

Vali Toraman, Biga’daki yangını yerinde inceledi
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangın bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Yangın, saat 15.42 sıralarında Biga ilçesine bağlı Yeniçiftlik köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan 2 uçak, 5 helikopter ve karadan ise 15 arazöz, 2 dozer, 3 su tankeri, 5 itfaiye aracı, 17 destek aracı, 132 personel ile müdahaleye ediyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman yangına yönelik yürütülen söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Toraman, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı ve Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'den sahadaki son durum ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öte yandan, yangın nedeniyle kapanan Çanakkale-Biga karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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