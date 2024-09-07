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Uzman Çavuş Hamza Yılmaz'ın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetmesi

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Adana'da yıllık izin için geldiği memleketinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Hamza Yılmaz gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Askeri törenle toprağa verilen uzman çavuşun annesinin feryatları yürekleri dağladı.

Adana'da yıllık izin için geldiği memleketinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Hamza Yılmaz gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Askeri törenle toprağa verilen uzman çavuşun annesinin feryatları yürekleri dağladı.

Kozan ilçesi Çevre yolu üniversite kavşağında meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü olan ve memleketine izne gelen uzman çavuş Hamza Yılmaz (25) hayatını kaybetti. Bugün Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınan uzman çavuş Hamza Yılmaz'ın cenazesi, Kozan ilçesine bağlı Köseli Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından Yılmaz'ın cenazesi, öğle namazını müteakip Örendere Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın cenazesi silah arkadaşlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı.

Anne Leyla ve baba Adem Yılmaz, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamazken ve ayakta durmakta da güçlük çekti. Anne Yılmaz'ın feryatları yürekleri dağlarken 2 yıl öncede kızını toprağa verdiği öğrenildi.

Cenaze törenine, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Kozan İlçe Emniyet Müdür Vekili Zinnuri Karatekin, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Adem Yılmaz'a ilçe kaymakamı tarafından Türk bayrağı teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel trafik adana

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