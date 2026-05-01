Uyuşturucudan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hatay'da uyuşturucu madde ticaretinden 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Reyhanlı ilçesinde yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., Reyhanlı ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

