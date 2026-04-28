Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 23 Eylül 2025 tarihinde tutuklanan Ömer U.Ö. (27), hakim karşısına çıktı. Yargılama sürecinde tutukluluğu devam eden sanığın bugün görülen duruşmayla birlikte davası karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, ayrıca 125 bin lira adli para cezası uygulanmasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
