Uyuşturucu ticaretinden aranıyordu, Nazilli'de yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstiklal Mahallesi'nde yürütülen faaliyet kapsamında, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 11 yıl 5 ay hapis cezasına hükümlü İ. K. (33) isimli şahıs yakalandı. Şahıs, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı