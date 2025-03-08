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Uyuşturucu Ticareti Suçundan 4 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Suçundan 4 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Bayburt'ta uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bayburt'ta uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Konuya ilişkin Bayburt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; Narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, T.C.K. Madde 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.

112 Acil Çağrı Merkezi ve UYUMA uygulaması ile yapılan ihbarları Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile analiz edip halkımızın da desteğini alarak suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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