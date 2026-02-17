Haberler

İstanbul merkezli 2 ilde uyuşuturucu operasyonları: 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 21 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda şüphelilere ulaşıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti' suçunu işledikleri tespit edilen 21 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, 'uyuşturucu madde ticareti' suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'da Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Başakşehir, Üsküdar ve Fatih ile Eskişehir'in Odunpazarı ilçelerinde 12 adrese operasyon düzenledi. 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan baskınlarda, gözaltı ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

