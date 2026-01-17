Haberler

İnegöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde narkotik ekipleri tarafından takip edilen bir şüpheli, uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalandı. Üzerinde yaklaşık 100 gram bonzai bulunan Efe S. (21), adli işlemlerine müteakip tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnegöl Büro Amirliği ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsı takibe aldı. Yapılan takip sırasında uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüpheli, ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 100 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Efe S. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
