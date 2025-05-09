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Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Kuşadası'nda Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Kuşadası'nda Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan M.G. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 17 yıl 10 ay 26 gün hapis cezası bulunan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 10 ay 26 gün hapis cezası bulunan M.G. isimli şüpheli şahıs jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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