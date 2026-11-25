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Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye getirildi. Şüphelilerden 14'ü ek ifadelerinin alınması amacıyla yeniden emniyete götürülürken, aralarında Sanatçı Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de bulunduğu 10 şüphelinin adliyede ifade vereceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

14 şüpheli ek ifade için emniyete götürüldü

Adliyeye getirilen 24 şüpheliden 14'ünün ek ifadelerinin alınması amacıyla yeniden emniyete götürüldü. Bu kapsamda söz konusu şüpheliler, işlemlerinin devamı için tekrar emniyete götürülürken, 10 şüphelinin ise adliyede ifade vereceği öğrenildi.

10 isim adliyede ifade verecek

Adliyede ifade işlemlerine devam edilecek 10 isim arasında Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz, Ceylan Kaya ve Onur Yüksel'in bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı