Adana merkezli 24 ilde "uyuşturucuya özendirme" operasyonu: 16 tutuklama

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya aracılığıyla 'uyuşturucu kullanımına özendirici' içerik paylaşan 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden "uyuşturucu kullanımına özendirici" içerik paylaştığı belirlenen şüphelilere yönelik 24 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında sosyal medya üzerinden "uyuşturucu kullanımına özendirici" içerik paylaştığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen açık kaynak ve istihbari çalışmalar sonucunda, Adana merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 53 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 45 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 28 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Geminin el değiştirme görüntüleri yayınlandı
İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık

İran'ın operasyonu sonrası ABD donanmasında şok görevden alma
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti

15 yaş altı çocuklar dikkat! Artık sizlere yasak
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Ege Bölgesi'ndeki 8 il için yatırım seferberliği

Bir bölgeye dev teşvik paketi! 8 il için yatırım seferberliği başladı
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü

Katil 18 yıl sonra cezaevinde bulundu! Hiç beklemediği detay ele verdi