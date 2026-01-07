Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
İstanbul Pendik'te korkunç görüntüler kaydedildi. Uyuşturucu etkisindeki iki genç sokak ortasında tuhaf hareketler sergiledi. O anları kayda alan vatandaşlar, gençlerin yanına yaklaşmaya cesaret edemezken, videoyu çeken kadının ağladığı duyuldu.
İstanbul Pendik'te uyuşturucu madde kullanan iki gencin sokak ortasındaki içler acısı hali vatandaşları korkuttu.
UYUŞTURUCU ETKİSİNDEN KENDİLERİNDEN GEÇTİLER
Çevredeki insanların şaşkın bakışları arasında uyuşturucunun etkisiyle tuhaf hareketler sergileyen gençler, adeta çevreleriyle bağlarını kopardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntüleri kaydeden mahalle sakinleri, gençlerin kontrolsüz ve dengesiz hareketleri nedeniyle yanlarına yaklaşmaya cesaret edemedi. Gençleri kayda alan kadınlardan birinin ağladığı duyuldu.