Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

İstanbul Pendik'te korkunç görüntüler kaydedildi. Uyuşturucu etkisindeki iki genç sokak ortasında tuhaf hareketler sergiledi. O anları kayda alan vatandaşlar, gençlerin yanına yaklaşmaya cesaret edemezken, videoyu çeken kadının ağladığı duyuldu.

  • İstanbul Pendik'te iki genç uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle sokak ortasında kendinden geçti.
  • Gençlerin uyuşturucu etkisiyle kontrolsüz ve dengesiz hareketler sergilediği bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.
  • Mahalle sakinleri gençlerin hareketleri nedeniyle yanlarına yaklaşamadı ve görüntüleri kaydeden bir kadının ağladığı duyuldu.

İstanbul Pendik'te uyuşturucu madde kullanan iki gencin sokak ortasındaki içler acısı hali vatandaşları korkuttu.

UYUŞTURUCU ETKİSİNDEN KENDİLERİNDEN GEÇTİLER

Çevredeki insanların şaşkın bakışları arasında uyuşturucunun etkisiyle tuhaf hareketler sergileyen gençler, adeta çevreleriyle bağlarını kopardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüleri kaydeden mahalle sakinleri, gençlerin kontrolsüz ve dengesiz hareketleri nedeniyle yanlarına yaklaşmaya cesaret edemedi. Gençleri kayda alan kadınlardan birinin ağladığı duyuldu.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıCan:

Bazı uzman raporlarına göre uyuşturucuya başlama yaşı düşüyor ve 12 yaşına kadar indiği yönünde tartışmalar gündemde. 2025 itibarıyla Türkiye’de uyuşturucu bağımlısı sayısının 15 milyon civarına yaklaştığı iddia ediliyor. Bu rakam korkunç boyutta . Sanki legal gibi birde gençlerde yakalanma korkusuda yok.

Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Sanki bunlar yoktu. Eşrefpaşalı gibi mert insanlar vardı. Abuk subuk işler sokaklarda olmazdı. Şimdi sokaklarda herşey var. Bıçaklayanlar, uyuşanlar, alkolikler, fuhuş, vs vs adaletin olmadığı yerde Herşeyi görmen mümkündür

Haber YorumlarıErkan Benk:

Modernlik, çağdaşlık anlayışı bazılarının.... Gençlerimizi belli dozda baskılamak, muhafazakar yetiştirmek zorundayız. Gençlerimizin bir kesimi temel dini bilgileri bile bilmiyor. Aşırı serbestlik olunca gençler her türlü zevki tattığı için doyumsuz oluyor ve farklı, marjinal tatlar denemek istiyor.

Haber YorumlarıGüven önemlş:

Doğu'da bir atasözu vardır"itinen alamete kurdunnan kıyamate kaldık"

Haber YorumlarıŞahin:

rant para agır basıyor satana idam icene 10 yıl hapis ver yarım saatte biter olay

