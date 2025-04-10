Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Genç Tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çilimli ilçesinde KOM ekipleri tarafından durdurulan araçtaki 21 yaşındaki genç, arama yapıldığı sırada araçta bulunan 300 adet uyuşturucu hapı ekiplere teslim etti.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğünce takipli faaliyetler kapsamında Sakarya plakalı araç durduruldu. Araç içerisindeki bulunan 3 şahsın üst araması esnasında S.D. (21) isimli şahıs araçta bulunan 300 adet sentetik hapı jandarma ekiplerine teslim etti. Adli makamlara sevk edilen S.D. isimli şahıs Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE