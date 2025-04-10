Trump, Çin'e vergiyi yüzde 145'e çıkardı

Trump'ın piyasalar umurunda değil! Çin'e vergiyi yine artırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama

Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den dikkat çeken açıklama
24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun

Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markaları evinize sokmayın
İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Genç Tutuklandı

Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Genç Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Çilimli ilçesinde 21 yaşındaki S.D., durdurulan araçta 300 adet uyuşturucu hap ile yakalandı ve tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çilimli ilçesinde KOM ekipleri tarafından durdurulan araçtaki 21 yaşındaki genç, arama yapıldığı sırada araçta bulunan 300 adet uyuşturucu hapı ekiplere teslim etti.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğünce takipli faaliyetler kapsamında Sakarya plakalı araç durduruldu. Araç içerisindeki bulunan 3 şahsın üst araması esnasında S.D. (21) isimli şahıs araçta bulunan 300 adet sentetik hapı jandarma ekiplerine teslim etti. Adli makamlara sevk edilen S.D. isimli şahıs Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.