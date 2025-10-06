Uykudaki ailesinin aklını aldı! Havada korku dolu anlar

Küçük uçağıyla ailesini gezdiren bir pilot, uçuş sırasında yaptığı ani bir manevrayla uçak içindeki yer çekimini kısa süreliğine sıfıra indirdi. Pilotun bu hareketi, uçağın bir an için serbest düşüşe geçmesiyle birlikte, arka koltuklarda uyuyan aile üyelerinin büyük bir korkuyla uyanmasına neden oldu.

UYKUDAKİ AİLESİ, UÇAĞIN DÜŞMEYE BAŞLADIĞINI SANDI

Uyku hâlindeyken aniden ağırlıksız kalan ve havaya yükselen yolcular, uçağın düşmeye başladığını sanarak panik yaşadı. O anlar, uçak içindeki bir kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ağırlıksızlık hissiyle tavan bölgesine doğru yükselen ve şaşkınlık yaşayan aile bireylerinin tepkileri net bir şekilde görüldü.