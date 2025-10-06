Haberler

Uykudaki ailesinin aklını aldı! Havada korku dolu anlar

Uykudaki ailesinin aklını aldı! Havada korku dolu anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Uykudaki ailesinin aklını aldı! Havada korku dolu anlar
Haber Videosu

Küçük uçakla ailesini gezintiye çıkaran adam, ani manevra yaparak yer çekimini sıfıra indi. Uçağın düşmeye başladığını sanan aile üyeleri, uykularından korkuyla uyandı. Havadaki korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Küçük uçağıyla ailesini gezdiren bir pilot, uçuş sırasında yaptığı ani bir manevrayla uçak içindeki yer çekimini kısa süreliğine sıfıra indirdi. Pilotun bu hareketi, uçağın bir an için serbest düşüşe geçmesiyle birlikte, arka koltuklarda uyuyan aile üyelerinin büyük bir korkuyla uyanmasına neden oldu.

UYKUDAKİ AİLESİ, UÇAĞIN DÜŞMEYE BAŞLADIĞINI SANDI

Uyku hâlindeyken aniden ağırlıksız kalan ve havaya yükselen yolcular, uçağın düşmeye başladığını sanarak panik yaşadı. O anlar, uçak içindeki bir kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ağırlıksızlık hissiyle tavan bölgesine doğru yükselen ve şaşkınlık yaşayan aile bireylerinin tepkileri net bir şekilde görüldü.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan'a saygı duyuyor

Trump'tan "Hamas" çıkışı! Erdoğan detayı dikkat çekici
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıalperen84:

Dümenden hikaye yapmışlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Ertuğrul Doğan açıkladı: Hakemliği bitti, maç yönetemez

Flaş iddia: Hakemliği bitti, tekrar maç yönetemez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.