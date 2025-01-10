UYAP sistemi çöktü

Türkiye genelinde, tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde özel şirketlerin veya kamu kurumlarının tarafı oldukları dava dosyalarını internet üzerinden takip edebilmesini sağlayan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemine bugün saat 11.30 sıralarında erişim sağlanamadı.

UYAP'ta yaşanan aksaklık nedeniyle bütün mahkemelere an itibariyle ara verildiği belirtildi.

Sosyal medya platformu X üzerinden UYAP'a erişim sağlayamayan kullanıcılar tepkilerini dile getirdi. O tepkilerin bazıları şu şekilde:

"3 gündür ulaşamadığım kaleme ilk çaldırışımda tak diye ulaştım. Açar açmaz "UYAP yok avukat bey" cevabı aldım. Sinirlerim bozuldu ekrana bakıp kahkaha atıyorum şu an."

"Tam e-duruşma sırası bana geldiği anda giden UYAP'a sitem ederim. Saygılarımla."

"E devlet, UYAP çöktü sanırım. Giriş yapamıyoruz."

Sistem kısa süre yaşanan aksaklığın ardından yeniden erişim sağlandı.