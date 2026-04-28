Haberler

Üsküdar'da "Sahte Polis" tuzağı: 1 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar'da H.A.'yı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, "Banka hesaplarınızı terör örgütleri ele geçirdi, adınız sahte altın operasyonuna karıştı" yalanıyla 3 milyon 400 bin lira ve 165 gram altını alarak dolandıran 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğerinin emniyetten işlemleri devam ediyor.

Üsküdar'da 7 Nisan'da polise başvuran H.A., telefonla arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıttığını belirterek, "Terör örgütleri banka hesaplarınızı ele geçirmiş. Adınız sahte altın dolandırıcılığına karıştı. Evdeki altınları bize vermeniz gerekiyor" dediğini söyledi. Şüphelilere inandığını ifade eden H.A., evde bulunan 165 gram altını kapıya gelen kişiye teslim ettiğini, bankadaki 3 milyon 400 bin lirayı ise verilen hesaba havale ettiğini anlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, altınları evin kapısından teslim aldığı belirlenen R.Ö. (22) gözaltına alındı. Daha önceden 5 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın devamında kimliği tespit edilen B.C. (55) de gözaltına alındı. 22 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

