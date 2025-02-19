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Üsküdar Çamlıca'da Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Üsküdar Çamlıca'da Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
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İstanbul'un Üsküdar ilçesi Çamlıca Tepesi yokuşunda etkili olan yoğun kar yağışı, sürücülerin ilerlemekte zorlanmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarına rağmen, bazı araçlar kayarak sürücüler zor anlar yaşadı.

Üsküdar Çamlıca'da etkili olan yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yokuşta ilerlemekte güçlük çekerek zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından megakent İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde yoğunlaşan kar, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Araç sürücülerinin Üsküdar ilçesi Çamlıca Tepesi yokuşunda ilerlemekte güçlük çektikleri görüldü. Araçları kayan sürücüler zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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