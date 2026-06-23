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Uşak'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

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Uşak-Gediz karayolunda otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak-Gediz karayolu Tekstil Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. (24) idaresindeki 64 AL 222 plakalı otomobil ile S.Y. (66) yönetimindeki 15 AZ 988 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü E.K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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