Uşak'ta Okul Çevreleri ve Servislere Yönelik Denetim Yapıldı
Uşak'ta polis ve jandarma ekipleri, 5-30 Mayıs tarihleri arasında okul çevreleri ve servislerde denetim gerçekleştirdi. Toplam 526 ekip ve 1473 personelle yapılan operasyonda, 7629 kişi sorgulandığı belirtildi.
Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ile servislere yönelik denetim gerçekleştirilirken, onlarca şüpheli şahısla ilgili sorgu yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, 5 Mayıs ile 30 Mayıs tarihleri arasında polis ve jandarma tarafından okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bağlı toplam 526 ekip ve bin 473 personelle, 924 okul çevresi, 397 umuma açık yer, 385 okul servis aracı denetlendi.
Öte yandan okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 7 bin 629 kişi sorgulandı. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa