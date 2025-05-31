Uşak'ta Okul Çevreleri ve Servislere Yönelik Denetim Yapıldı

Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ile servislere yönelik denetim gerçekleştirilirken, onlarca şüpheli şahısla ilgili sorgu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Mayıs ile 30 Mayıs tarihleri arasında polis ve jandarma tarafından okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bağlı toplam 526 ekip ve bin 473 personelle, 924 okul çevresi, 397 umuma açık yer, 385 okul servis aracı denetlendi.

Öte yandan okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 7 bin 629 kişi sorgulandı. - UŞAK