Uşak'ta İnşaat İşçisinin Feci Ölümü
Uşak'ın Eşme ilçesinde üst geçit inşaatında dengesini kaybedip düşen 51 yaşındaki işçi Dursun G., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 51 yaşındaki Dursun G. üst geçit inşaatında çalıştığı esnada dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralanan işçi Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dursun G'ye burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - UŞAK
