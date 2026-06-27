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Uşak'ta balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Uşak'ta balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
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Uşak Fatih Mahallesi'nde 3 katlı bir evin balkonundan düşen 38 yaşındaki Nurkadın Sağlam, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta evinin balkonundan zemine düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Uşak merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı bir evin son katında oturan Nurkadın Sağlam (38), henüz bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan zemine düştü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nurkadın Sağlam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sağlam'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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