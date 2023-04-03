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Uşak'ta 921 sürücüye para cezası kesildi

Uşak'ta 921 sürücüye para cezası kesildi

3. Sayfa Haberleri

Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 921 sürücüye idari para cezası kesilirken, 16 araç trafikten men edildi.

Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 921 sürücüye idari para cezası kesilirken, 16 araç trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 7 bin 417 araç kontrol edildi. 921 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 16 araç trafikten men edildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trafik Şube Müdürlüğü Tragger Uşak 3. Sayfa Haberler

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