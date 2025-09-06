Uşak'ta 51 Yıl 8 Ay Kesinleşmiş Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Uşak'ta yapılan polis uygulamasında, hakkında 51 yıl 8 ay hapis cezası bulunan N.O. yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, hakkında 51 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi Üçüncü Menekşe Sokak'ta uygulama yaptı. Yapılan kontrollerde hakkında 51 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan N.O. yakalandı.
Ekiplerce yapılan işlemlerinin ardından N.O. cezaevine teslim edildi. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa