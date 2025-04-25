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Ünye'de Motosiklet Denetimlerinde 70 Bin Lira Ceza Kesildi

Ünye'de Motosiklet Denetimlerinde 70 Bin Lira Ceza Kesildi
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Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde, kurallara uymayan sürücülere toplamda 70 bin 269 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerde çeşitli eksiklikler tespit edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere toplamda 70 bin 269 lira cezai işlem uygulandı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı ve Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde eş zamanlı olarak 4 saatlik motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, ehliyet, kask, plakasız motosiklet kullanımı, muayene ve sigorta kontrolleri yapıldı. Toplamda 57 motosikletin denetlendiği uygulamada, 3 motosiklet sürücüsüne yetersiz ehliyet nedeniyle ve çeşitli eksikliklerden dolayı toplamda 70 bin 269 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak aralıksız devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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