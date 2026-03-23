Ünlü Yapımcı Erol Köse, Ağaoğlu 1453 Konutları'ndan Düşerek Hayatını Kaybetti
Ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Ağaoğlu 1453 Konutları'nın 16. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve yetkililer olayla ilgili incelemelere başladı. Erol Köse'nin ani ölümü, sanat ve medya camiasında büyük üzüntüye yol açtı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı