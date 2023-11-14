İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ümraniye'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonda 2 kilo 326 gram bonzai, 2 telefon ve 3 bin 300 lira ele geçirildi.

Ümraniye'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalar neticesinde Esenşehir Mahallesi'ndeki bir adreste madde satışının yapıldığı belirlendi.

Adrese yapılan operasyonda, A.Z.N. (22) ile A.Z.N.(24) isimli iki şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 3 parça halinde vakumlu poşetler içerisinde toplam ağırlığı 2 kilo 326 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı düşünülen 2 telefon ile 3 bin 300 lira ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti" suçundan işlem yapılan 2 şüpheli hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.