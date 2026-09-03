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Park Halindeki Araç Yuvarlanarak Sürücünün Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

Park Halindeki Araç Yuvarlanarak Sürücünün Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu
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Ümraniye'de yol kenarında park halinde duran bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle hareket ederek alt yola yuvarlandı. Kazada araçtaki sürücü Mehmet A. olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Ümraniye'de yol kenarında park halindeyken bir anda yuvarlanarak devrilen araçtaki sürücü hayatını kaybetti.

?Olay, saat 00.30 sıralarında Ümraniye İnkılap Mahallesi Hamamlıdere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bekleyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket ederek alt yola yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içerisindeki sürücü Mehmet A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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