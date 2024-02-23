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İstanbul'da koca dehşeti! Dini nikahlı eşi ve 2 kızını öldürdü

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Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahahallesi'nde Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha Güney Mine Güney'i silahla vurarak öldürdü.

Ümraniye'de Suat Güney, dini nikahlı eşi kadın ve 2 kızını silahla vurarak öldürdü.

Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahahallesi'nde bulunan sitede meydana gelen olayda; Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha Güney (31) Mine Güney (30) 'i silahla vurarak öldürdü.

POLİS, KAÇAN KOCANIN PEŞİNDE

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Suat Güney'in olaydan sonra kaçtığı öğrenilirken polisin çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ümraniye Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Arman Usa:

bunlar asilmadikca bu manyaklar akillanmaz, halka acik infaz gerekli bunlara.Taksim meydaninda sallandiracaksin

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1
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İbrahim Hilmi:

Yeter artık, bu kaçıncı???!!!

31
1
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